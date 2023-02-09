Баку опроверг заявления Еревана о встрече глав МИД Азербайджана и Армении МИД Азербайджана: информация о грядущей встрече Байрамова и Мирзояна не подтверждена

Фото: МИД РФ

Джейхун Байрамов

Информация о предстоящей встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении пока не подтверждена, заявил в интервью Report начальник отдела пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Пока нет информации о встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном в ближайшее время, — сказал Гаджизаде.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее заявил о готовности провести встречу с коллегами из России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым. По его словам, переговоры могут пройти в Москве.

Мирзоян подчеркнул, что Армения не смогла принять участие в московской встрече в декабре прошлого года из-за блокады Лачинского коридора.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Байрамовым, в ходе которых главы дипведомств заявили о важности возобновления работы по нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном.

Российская сторона заявила о готовности провести в Москве раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана по проекту мирного договора. Лавров и Байрамов также обсудили пути решения ситуации вокруг Лачинского коридора.