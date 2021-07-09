16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Баку и Москва утвердили план по демаркации границы

11:09, 09 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Баку и Москва провели очередной раунд переговоров по демаркации азербайджано-российской границы. Об этом сообщили на сайте МИД Азербайджана.

На заседании, которое проходило с 6 по 9 июля, стороны обсудили вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации. Кроме того, утверждены документы, которые необходимы для организации и проведения полевых демаркационных работ. Следующее заседание по этому вопросу пройдёт в России. О сроках проведения встречи станет известно позднее.

При проведении демаркационных работ отмечена слаженная конструктивная работа специалистов обоих государств, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты с Азербайджаном по вопросам Карабаха осуществляются постоянно в рамках реализации трёхсторонних договорённостей. Он отметил, что все стороны согласны с важностью осуществления положений трёхсторонних договорённостей.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео