Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 17:04

Баку и Ереван отзовут иски друг против друга на международных площадках

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Армения и Азербайджан в течение месяца после вступления в силу мирного соглашения отзовут иски друг против друга на международных площадках, говорится в соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между странами, опубликованном на сайте азербайджанского МИД. Документ был парафирован во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтон 8 августа.

В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения Армения и Азербайджан отзовут иски против друг друга на международных площадках, — говорится в документе.

МИД Азербайджана впервые опубликовал текст парафированного мирного соглашения с Арменией 11 августа. Он состоит из 17 пунктов. В частности, Баку и Ереван отказались от территориальных претензий друг к другу и от применения силы друг против друга. Кроме того, на границе между двумя странами не будет сил третьих государств. Помимо всего прочего, Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения.

Армения
Азербайджан
мирный договор
иски
