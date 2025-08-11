Баку и Ереван отзовут иски друг против друга на международных площадках

Армения и Азербайджан в течение месяца после вступления в силу мирного соглашения отзовут иски друг против друга на международных площадках, говорится в соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между странами, опубликованном на сайте азербайджанского МИД. Документ был парафирован во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтон 8 августа.

МИД Азербайджана впервые опубликовал текст парафированного мирного соглашения с Арменией 11 августа. Он состоит из 17 пунктов. В частности, Баку и Ереван отказались от территориальных претензий друг к другу и от применения силы друг против друга. Кроме того, на границе между двумя странами не будет сил третьих государств. Помимо всего прочего, Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения.