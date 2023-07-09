Байрамов: ведется интенсивная работа по нормализации отношений с Арменией

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в настоящий момент ведется интенсивная работа по нормализации отношений с Арменией, передает Report. Он добавил, что сейчас идут переговоры об открытии коммуникаций.

В последние месяцы велась интенсивная работа по нормализации отношений с Арменией <...>. Ведутся переговоры об открытии коммуникаций, — сказал Байрамов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов открыть три контрольно-пропускных пункта на границе с Азербайджаном, если в Баку решатся на аналогичные действия в отношении Еревана. По его словам, сейчас Азербайджан не предоставляет дорогу Армении и не инициирует открытие КПП.

Выступая на заседании правительства, Пашинян также обвинил Баку в «продолжении 30-летней политики блокады».

После этого МИД Азербайджана назвал комментарии армянского премьера беспочвенными и направленными на создание у международного сообщества ложного впечатления о Баку. В министерстве утверждают, что если бы Ереван был заинтересован в мире, то на деле бы проявил уважение к территориальной целостности страны путем вывода своих войск за пределы Азербайджана.