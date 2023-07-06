Армения готова открыть три КПП на границе с Азербайджаном Пашинян: Армения готова открыть три КПП на границе с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Власти Армении готовы открыть три контрольно-пропускных пункта на границе с Азербайджаном, если в Баку решатся на аналогичные действия в отношении Еревана, заявил на заседании правительства армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, которые цитирует Aysor, такие меры нужны для разблокировки региональной инфраструктуры. При этом он отметил, что сейчас Азербайджан не предоставляет дорогу Армении и не инициирует открытие КПП.

Что касается разблокирования региональных коммуникаций, <...> то Армения заявила, что готова к этому. <...> Давно циркулирует проект постановления правительства, который предусматривает установку трех контрольно-пропускных пунктов на границе Азербайджана. Это решение не было принято из-за деструктивного подхода Азербайджана, который даже не инициировал подобный процесс и не желает предоставить дорогу Армении, — сказал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что власти Армении никогда не брали на себя никаких обязательства по транспортному коридору, и не собираются делать этого.

23 июня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору. В дипломатическом ведомстве отметили, что РФ продолжит прикладывать активные усилия по урегулированию ситуации вокруг региона в ходе контактов с Арменией и Азербайджаном.

Ранее посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении в связи со стрельбой в районе погранично-пропускного пункта «Лачин». В армянском дипведомстве выразили российскому дипломату резкое недовольство из-за инцидента. В Ереване пояснили, что вызвали посла РФ в связи с «вовлечением в инцидент российских миротворцев».