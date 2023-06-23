В МИД России призвали Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору

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Москва призывает Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. В дипломатическом ведомстве отметили, что РФ продолжит прикладывать активные усилия по урегулированию ситуации вокруг региона в ходе контактов с Арменией и Азербайджаном.

Призываем Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору. Рассчитываем также, что Ереван не будет устраняться от взаимодействия в трехсторонних форматах. Простой в их деятельности негативно сказывается на обстановке в регионе и ведет к эскалации «на земле», — говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении.

В дипведомстве отметили важность ритмичной работы по делимитации армяно-азербайджанской границы в рамках профильной комиссии. В МИД РФ выразили готовность оказывать необходимое консультативное содействие.

Захарова вновь призвала обе стороны помнить о важности неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне, сдержанности и пониманию ответственности за обеспечение безопасности в районе Лачинского коридора.

Ранее посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении в связи со стрельбой в районе погранично-пропускного пункта «Лачин». В армянском дипведомстве выразили российскому дипломату резкое недовольство из-за инцидента. В Ереване пояснили, что вызвали посла РФ в связи с «вовлечением в инцидент российских миротворцев».