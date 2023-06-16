МИД Армении вызвал посла России из-за стрельбы в районе ППП «Лачин»

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Посол России в Армении Сергей Копыркин

Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении в связи со стрельбой в районе погранично-пропускного пункта «Лачин», передает «Интерфакс Азербайджан». В армянском дипведомстве выразили российскому дипломату резкое недовольство из-за инцидента.

Был озвучен призыв предпринять все необходимые шаги для выяснения обстоятельств инцидента и исправления ситуации, — заявили в МИД Армении.

В Ереване пояснили, что вызвали посла РФ в связи с «вовлечением в инцидент российских миротворцев».

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что 15 июня на ППП «Лачин» по азербайджанским пограничникам открыли огонь во время поднятия флага страны на мосту Хакари. Представитель МИД АР Айхан Гаджизаде отверг заявления Еревана о том, что флаг Азербайджана якобы был поднят на территории Армении.

В Баку также призвали Ереван воздержаться от провокаций после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проблемах с доставкой гуманитарных грузов в Карабах из-за создания ППП «Лачин». В МИД Азербайджана призвали армянскую сторону конструктивно подойти к переговорам по мирному соглашению и соблюдать трехсторонние договоренности.