Пашинян заявил о необходимости сделать следующий шаг в отношениях с Баку

Фото: МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости сделать следующий шаг в отношениях с Баку, зафиксировав основу делимитации и начав работы по демаркации границы с Азербайджаном, передает «Интерфакс — Азербайджан». В ходе заседания правительства он также анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана, которая должна состояться в ближайшем будущем.

Сейчас необходимо сделать следующий шаг — зафиксировать основу делимитации и начать работы по демаркации и делимитации госграницы. Что касается разблокирования региональных транспортных и экономических связей, вновь подтверждаю, что Армения готова на это на основе принципов суверенитета, юрисдикции и равноправия стран, — заявил Пашинян.

Премьер Армении при этом обвинил Азербайджан в полном перекрытии Лачинского коридора для доставки гуманитарных грузов в Карабах. По словам Пашиняна, которые приводит ТАСС, если в мае Баку обеспечивал какую-то проходимость при содействии Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев, то с 15 июня перекрыл доставку основных продуктов питания.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть перспективы для подписания мирного договора с Арменией. По его словам, для этого Ереван должен проявить политическую волю и закрепить на бумаге, что Карабах является частью Азербайджана, о чем уже было заявлено официально.