Алиев назвал условия подписания мирного договора с Арменией Алиев: для подписания мирного договора Армения должна признать Карабах частью Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Для подписания мирного договора власти Армении должны признать, что Карабах является частью Азербайджана, заявил после встречи с премьер-министром Пакистана Мохаммедом Шахбазом Шарифом азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Он отметил, что официальные лица Армении уже заявляли о принадлежности Карабаха к Азербайджану, однако теперь они должны закрепить это на бумаге, передает «Интерфакс Азербайджан».

Есть перспективы для подписания мирного договора с Арменией. Для этого Армения должна проявить политическую волю. Армения то, что она официально объявила, должна закрепить на бумаге. А именно — Карабах — это Азербайджан, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер также добавил, что проинформировал премьера Пакистана о ходе мирного урегулирования конфликта с Арменией.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не претендует на ведение переговоров о статусе Карабаха, поскольку у него нет на это мандата. Он подчеркнул, что в процессе армяно-азербайджанского урегулирования обсуждается лишь механизм диалога между народом Карабаха и официальным Баку, без которого он не может быть полноценным и длительным, а армянская сторона должна обеспечить площадку для начала этого диалога.