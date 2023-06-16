Баку потребовал от Еревана воздержаться от провокаций

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В МИД Азербайджана призвали Ереван воздержаться от провокаций после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о напряженной гуманитарной ситуации в Карабахе из-за создания ППП «Лачин». В ведомстве попросили конструктивно и ответственно подойти к переговорам по мирному соглашению и соблюдать трехсторонние договоренности.

Вместо голословных заявлений Армения должна воздержаться от провокаций, ответственно и конструктивно подойти к переговорам по мирному соглашению и открытию коммуникаций в регионе, соблюдать обязательства, вытекающие из Трехсторонней декларации, включая полный вывод своих войск с территории Азербайджана и воздерживаться от действий, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, — говорится на сайте МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что любое вмешательство Еревана в вопрос об установлении ППП на территории Азербайджана является «претензией к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, и такие действия противоречат всем нормам и принципам международного права». В Баку подчеркнули, что есть надлежащие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда армянских жителей Карабахского района.

15 июня армянские силы обстреляли российских миротворцев, которые сопровождали азербайджанских пограничников при установке флага республики. Флаг устанавливался на территории Азербайджана.

После этого глава пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде заявил, что флаг Азербайджана был поднят на суверенной территории республики, а утверждения Еревана о том, что флаг подняли на армянской территории, — безосновательны.