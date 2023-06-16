Баку отверг заявление Еревана о поднятии флага страны на территории Армении В МИД Азербайджана назвали безосновательным заявление Еревана о водружении флага республики на армянской территории

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Здание Министерства иностранных дел Азербайджана

Флаг Азербайджана накануне был поднят на суверенной территории республики, утверждения Еревана о том, что флаг подняли на армянской территории, — безосновательны, написал в Twitter глава пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде. Он напомнил, что мост был недавно построен Баку.

Вчера на ППП «Лачин» был открыт огонь по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, когда на суверенной территории страны, на мосту Хакари, был поднят флаг Азербайджана. Этот мост был построен совсем недавно, и утверждение о том, что флаг поднят на территории Армении, безосновательно, — написал Гаджизаде.

15 июня азербайджанское издание Caliber сообщило, что пограничные службы республики и бойцы вооруженных сил Армении продолжают вести тяжелые бои на Зангиланском направлении на границе двух государств. По информации издания, армянские военные используют минометную артиллерию и ударные беспилотники. Минобороны Азербайджана эту информацию не комментировало.

По данным Caliber, армия Азербайджана ведет ответный огонь по позициям армянских военных. При этом Министерство обороны Армении утверждает, что никаких боев на границе нет.