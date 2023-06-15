МИД Азербайджана осудил военную провокацию Армении на границе

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Здание Министерства иностранных дел Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило военную провокацию со стороны Армении против пункта выезда с Лачинской государственной границы. О нападении на азербайджанских военнослужащих ранее сообщила Госпогранслужба республики. По данным ведомства, в результате атаки пострадал один пограничник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Решительно осуждаем военную провокацию вооруженных сил Армении против пункта выхода из госграницы Лачин, в результате которой был ранен военнослужащий. Эта военная провокация имеет целью препятствовать успешной деятельности пограничного пункта пропуска с азербайджанской стороны, безопасному, свободному и беспрепятственному переходу армянских жителей, а также движению по Лачинской дороге, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

По данным азербайджанской Госпогранслужбы, обстрел границы был произведен утром 15 июня с территории Армении. В результате обстрелов был ранен один пограничник, сейчас его жизни ничто не угрожает. Азербайджанские силы открыли ответный огонь и подавили точку противника, говорится в заявлении ведомства.

Ранее МИД Азербайджана назвал выдумкой заявления Еревана об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе на армяно-азербайджанской границе. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде указал на очередную провокацию с армянской стороны.