В Баку опровергли заявления Еревана об обстреле гражданских лиц на границе МИД Азербайджана опроверг заявления Армении об обстреле гражданских лиц на границе

Фото: McPHOTO/S. Wolf-Feix/Global Look Press

Баку, Азербайджан

МИД Азербайджана назвал «выдумкой» заявления Еревана об обстреле азербайджанскими ВС гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе на армяно-азербайджанской границе. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в Twitter указал на очередную провокацию с армянской стороны.

Минобороны Армении ранее заявило о ранении двух иностранцев при обстреле азербайджанскими вооруженными силами строящегося в приграничном селе Ерасх металлургического предприятия.

Мы отвергаем необоснованные обвинения в нападении на гражданских лиц на строящемся в Армении металлургическом заводе. Как всегда, это очередная выдумка Армении, направленная на отвлечение внимания от собственных военных провокаций и негативного трансграничного влияния завода, — подчеркнул Гаджизаде.

Азербайджанские НПО прежде отмечали, что строительство Арменией металлургического завода на пограничной территории нарушает международное право. В Ереване говорят о полном соответствии строительства международным нормам.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе заседания парламента, что Ереван и Баку достигли некоторого прогресса в обсуждении вопросов по разблокировке транспортных, экономических и иных коммуникаций в регионе. При этом он подчеркнул, что окончательного решения в этой области все еще нет.