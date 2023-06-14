Мирзоян увидел прогресс в разблокировке коммуникаций Армении и Азербайджана

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арарат Мирзоян

Ереван и Баку достигли некоторого прогресса в обсуждении вопросов по разблокировке транспортных, экономических и иных коммуникаций в регионе, заявил в ходе заседания парламента глава МИД Армении Арарат Мирзоян. При этом он подчеркнул, что окончательного решения в этой области все еще нет, передает ТАСС. Переговоры продолжаются.

В последнее время регулярно проводятся интенсивные встречи, и эти вопросы рассматриваются. Мое личное, может быть, субъективное впечатление, что мы добились определенного прогресса, но окончательного результата у нас нет, — сказал Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики заинтересованы в разблокировке всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Он подчеркнул, что армянская сторона уважает территориальную целостность всех стран, через которые проходят объекты инфраструктуры, и будет исходить из этого.

До этого Пашинян заявил, что работа по разблокировке автомобильных дорог и прочих транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном идет, уже ощущается значительный прогресс. По его словам, речь идет о коммуникациях, прописанных в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.