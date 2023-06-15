Армянские силы обстреляли российских миротворцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армянские силы обстреляли российских миротворцев, которые сопровождали азербайджанских пограничников при установке флага республики. Флаг устанавливался на территории Азербайджана. Армянские СМИ распространили кадры с места произошедшего.

По данным портала Oxu.az, в результате ответного огня были убиты двое армянских снайперов. Пункт пропуска «Лачин» временно закрыт. Он будет остановлен до тех пор, пока силовые службы не проведут полное расследование случившегося или же если армянские власти не возьмут на себя ответственность за нападение.

Ранее Госпогранслужба Азербайджана сообщала о нападении на военнослужащих. По данным ведомства, обстрел границы был произведен утром 15 июня с территории Армении. В результате обстрелов был ранен один пограничник, сейчас его жизни ничего не угрожает. Азербайджанские силы открыли ответный огонь и подавили точку противника, говорилось в заявлении ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило военную провокацию со стороны Армении против пункта выезда с Лачинской государственной границы.