МИД Азербайджана назвал комментарии Пашиняна беспочвенными

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

МИД Азербайджана назвал комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна беспочвенными и направленными на создание у международного сообщества ложного впечатления об Азербайджане, говорится на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства. В министерстве утверждают, что если бы Ереван был заинтересован в мире, то на деле бы проявил уважение к территориальной целостности Азербайджана путем вывода своих войск за пределы Азербайджана.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, она должна не только на словах, но и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и немедленно вывести ВС Армении с территории Азербайджана, — говорится в сообщении.

Ранее Пашинян заявил, что власти Армении готовы открыть три контрольно-пропускных пункта на границе с Азербайджаном, если в Баку решатся на аналогичные действия в отношении Еревана. По его словам, сейчас Азербайджан не предоставляет дорогу Армении и не инициирует открытие КПП.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению вывести всех военнослужащих из Карабаха. Он подчеркнул в ходе министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения в Баку, что армянские военные формирования должны быть разоружены и демобилизованы