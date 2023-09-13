Байрамов обвинил Армению в идее реваншизма и этнической ненависти

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Джейхун Байрамов

Ереван всячески старается уклониться от своих обязательств в рамках установления мира с Баку, а также пропагандирует этническую ненависть и пытается ввести в заблуждение весь мир, заявил в ходе выступления на 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его мнению, Арменией движут идеи реваншизма и именно они мешают установить мир в регионе, передает Report.

Армения, движимая реваншистскими настроениями, пытаясь уклониться от выполнения своих обязательств в рамках процесса нормализации, активно пропагандирует этническую ненависть, искажает факты, манипулирует этническими армянами и вводит в заблуждение международное сообщество сфабрикованными нарративами, — сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела государства, которое готово подорвать его суверенитет, запрещено международным правом. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что власти страны взяли на себя обязательства по реинтеграции этнических армян, живущих на территории Карабаха. Он подчеркнул, что перспектива установления прочного мира между Ереваном и Баку сохраняется.

Ранее Байрамов заявлял, что Армения пытается разжечь сепаратизм в регионе, мешая перевозке грузов по Лачинской дороге. Он также назвал необоснованными заявления Еревана о «блокаде». По его словам, в настоящее время обеспечивается ежедневный проход жителей армянской национальности в обоих направлениях по Лачинской дороге.