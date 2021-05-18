Азербайджанский премьер вылетел в Москву из-за обострения с Арменией

https://static.news.ru/photo/d523a72e-b87c-11eb-8b5d-96000091f725_660.jpg Али Асадов Фото: nk.gov.az

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отправится с официальным визитом в Россию в среду, а уже в четверг ожидаются его переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщил NEWS.ru дипломатический источник в Баку.

19 мая премьер-министр Али Асадов отправится с официальным визитом в Россию. 20 мая премьер-министр и делегация проведут встречи с председателем правительства России Мишустиным и членами правительства, — сообщил собеседник издания.

Визит азербайджанского премьера в Москву состоится на фоне напряжённости на азербайджано-армянской границе. Буквально сегодня, 19 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил сторонам создать совместную комиссию с участием России по делимитации и демаркации границы.

Ранее Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам исполняющего обязанности главы страны Никола Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.

Россия предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Данную информацию в ходе пресс-конференции 17 мая огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.