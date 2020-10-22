Азербайджан выдвинет свои условия для введения миротворцев в Карабах

https://static.news.ru/photo/60aa2b2e-1454-11eb-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Азербайджан допускает введение в зону конфликта в Нагорном Карабахе наблюдателей и миротворцев.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передаёт РИА Новости. Глава государства добавил, что Баку выдвинет свои условия, на которых в Карабах смогут войти сторонние силы.

Ранее Алиев говорил, что миротворцы в непризнанной НКР могут появиться только если Ереван выведет из региона свои войска, писал NEWS.ru. По словам азербайджанского лидера, этот вопрос стоит в самом конце согласованных Минской группой ОБСЕ базовых принципов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.