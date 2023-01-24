Азербайджан подал в Международный суд ООН документ по иску против Армении

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

23 января правительство Азербайджана представило в Международный суд ООН основной документ по иску против Армении, который содержит подробную информацию об азербайджанцах, убитых, изгнанных и пострадавших в результате этнических чисток и других действий Армении в течение 30 лет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского МИД. В обращении подчеркивается важность выполнения Ереваном обязательств по раскрытию всей информации о пропавших без вести азербайджанцах, возвращения азербайджанцам незаконно захваченных земель и имущества, прекращения пропаганды на почве ненависти, а также привлечения к ответственности виновных в нарушении прав человека.

На основании представленных подробных доказательств азербайджанская сторона просила суд удовлетворить ходатайство о том, что Армения несет ответственность за широкомасштабное нарушение прав азербайджанцев. В частности, было направлено обращение о признании правительства Армении ответственным за этническую чистку, в том числе преднамеренное лишение жизни и имущественных прав, пытки, уничтожение культурного наследия, разжигание ненависти к азербайджанцам среди армянского населения, — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что этническая дискриминация и незаконная оккупация территорий Азербайджана со стороны Армении препятствуют возвращению его жителей в дома в Карабахе. Азербайджан также считает частью дискриминационной политики обстрел жилых домов и населенных пунктов со стороны ВС Армении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страна инициировала проведение мирной повестки и выступает за продолжение мирных переговоров, однако армянская сторона уклоняется от них. По его словам, Армения отказалась от встречи в Москве за день до ее проведения, остановив тем самым переговорный процесс.

Баку готов к скорейшему проведению трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России, тогда как армянская сторона должна понимать, что продвижение мирного процесса для Еревана не менее важно, чем для Баку.