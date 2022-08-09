Азербайджан остановил операцию «Возмездие» Азербайджан остановил операцию «Возмездие» после обращений посредников

Фото: mod.gov.az

Власти Азербайджана остановили операцию «Возмездие» после обращений посредников, заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов, слова которого приводит Sputnik Азербайджан. Армия страны начала операцию 3 августа в ответ на гибель азербайджанского военного.

По противнику были нанесены сокрушительные удары. После обращений посредников вечером того же дня операция была остановлена, — сообщил министр.

Байрамов подчеркнул, что главной причиной эскалации напряженности в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе стало невыполнение Арменией своих обязательств в течение примерно одного года и девяти месяцев после окончания второй карабахской войны и подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения.

Министр добавил, что операция «Возмездие» была направлена против незаконных армянских формирований в Азербайджане. Он потребовал от Армении прекратить провокации.

Сутками ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе. По сообщению оборонного ведомства, 8 августа вооруженные формирования Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии 10 раз.