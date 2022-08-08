В Баку заявили о новых обстрелах на границе с Арменией и в Карабахе Минобороны Азербайджана: армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом 10 раз

Фото: Министерство обороны Республики Армения

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе, в частности, на территории, где временно размещен миротворческий контингент ВС России. По сообщению оборонного ведомства, за минувшие сутки вооруженные формирования Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом 10 раз.

За прошедшие сутки наши позиции были обстреляны армянскими ВС в общей сложности 10 раз. Шесть случаев были зафиксированы в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, с позиций азербайджано-армянской государственной границы в направлении Басаркечерского, Гаракилсинского и Горусского районов. Еще четыре случая были зафиксированы членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что потерь личного состава и техники нет. Во всех случаях подразделениями азербайджанских сил были приняты «адекватные ответные меры». В Баку заявили, что вся ответственность за обострение напряженности на границе ложится на военно-политическое руководство Армении.

Позже в Минобороны Армении опровергли информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.

Ранее сообщалось, что армянские вооруженные формирования 3 августа открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района. От пулевого ранения скончался военнослужащий срочной службы Анар Кязымов. Баку провел ответную военную операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории республики, где дислоцируются российские миротворцы.