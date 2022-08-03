Баку обвинил Ереван в гибели своего военного Минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего военного при обстреле со стороны ВС Армении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Армянские вооруженные формирования открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района, где временно дислоцируются российские миротворцы, сообщает Минобороны Азербайджана. По информации ведомства, в результате инцидента от пулевого ранения скончался военнослужащий срочной службы Анар Кязымов.

Утром 3 августа незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется РМК, вели интенсивный огонь по позициям подразделений азербайджанской армии, расположенных в направлении Лачинского района. В результате от пулевого ранения скончался рядовой Кязымов Анар Рустам оглу, военнослужащий срочной службы, — говорится в сообщении.

Представители оборонного ведомства республики выразили соболезнования семье погибшего. Там отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли соответствующие меры. По факту гибели Кязымова военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что представитель армянских формирований в Карабахе получил ранение в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских военных.