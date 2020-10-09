СМИ: Азербайджан и Армения могут заключить перемирие в ближайшие сутки

https://static.news.ru/photo/ef3b707e-0a12-11eb-8da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: azeridefence.com

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирие 9 октября вечером или на следующий день. Об этом сообщает информагентство France-Presse со ссылкой на администрацию президента Франции.

Тем не менее, отметили там, надежды на это пока зыбкие.

Рассчитываем на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, однако всё ещё ненадёжно, — заявили агентству в Елисейском дворце.

К такому предварительному заключению, как отмечается, стороны пришли после телефонных переговоров, которые французский лидер Эммануэль Макрон провёл с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В свою очередь Reuters уточняет, что Макрон рассчитывает на скорое перемирие в конфликте. По его словам, оппоненты будут стремиться к возобновлению переговорного процесса в ближайшие дни.

9 октября в Москве продолжаются переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Днём ранее первый раунд консультаций состоялся в Женеве. В группу входят страны-сопредседатели: Россия, Франция и США, а также Азербайджан, Армения, Турция, Германия, Италия, Финляндия, Швеция и Белоруссия.

По официальным данным, встреча в Москве посвящена в основном прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарным вопросам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал мировое сообщество к урегулированию вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, этим должна заниматься не только Минская группа ОБСЕ, но и другие страны.