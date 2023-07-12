Армению обвинили в искажении решения ООН по Лачинской дороге Азербайджан обвинил Армению в искажении решения суда ООН о передвижении по Лачинской дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Официальная позиция Армении относительно ситуации на Лачинской дороге искажает решение Международного суда ООН, заявили в МИД Азербайджана. Риторику Еревана о нарушении обязательств по обеспечению движения транспорта со стороны Баку там назвали ложной.

Вопреки лжи Армении, Международный суд ООН не установил, что пункт пропуска препятствует движению по Лачинской дороге, и что Азербайджан нарушает постановление от 22 февраля, — заявили в ведомстве.

В пресс-релизе сказано, что суд своим решением от 6 июля подтвердил необоснованность требования Армении добиваться отвода с Лачинской дороги азербайджанских военных и закрытия размещенного там КПП.

На этом фоне дипломаты призвали Армению выполнять постановление суда и воздержаться от действий, которые «могут усугубить спор между сторонами».

Таким образом Азербайджан отреагировал на заявление армянского дипведомства о том, что решение суда «подтверждает международное юридическое обязательство» Баку обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинской дороге.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил об интенсивной работе по нормализации отношений с Арменией. Он уточнил, что ведутся переговоры об открытии коммуникаций. Кроме того, глава республики Ильхам Алиев анонсировал переговоры на высшем уровне с Ереваном.