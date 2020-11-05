Армения снялась с Детского Евровидения из-за конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6745ae3c-1f70-11eb-b084-fa163e074e61_660.jpg Фото: junioreurovision.tv

Детское Евровидение-2020 пройдёт без участия Армении. Об этом сообщает Европейский вещательный союз.

Отмечается, что официальный армянский вещатель — Общественная телерадиокомпания Армении — уведомил об отказе от участия в конкурсе в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Таким образом, количество участников сократилось до 12 стран. Финал пройдет 29 ноября в Варшаве.

Армения — один из наиболее успешных участников Детского Евровидения, она участвовала в предыдущих 13 конкурсах и ни разу не оказывалась вне первой десятки. Мы понимаем причины их отказа, но это всё же печально, нам будет их не хватать. Мы надеемся, что они вернутся в 2021 году, — заявил исполнительный директор конкурса Мартин Эстердал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД РФ призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к максимальной сдержанности и реальным шагам по прекращению огня. Позицию Москвы выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.