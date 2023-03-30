Армения объяснила свою позицию по «саммиту за демократию»

Фото: сайт президента Армении

Никол Пашинян и Олаф Шольц

Армения объяснила, почему присоединилась к итоговой декларации второго «саммита за демократию», который был инициирован президентом США Джо Байденом, и воздержалась от принятия пункта, касающегося конфликта на Украине. Согласно заявлению, опубликованному на сайте премьер-министра страны Никола Пашиняна, Ереван не пошел на этот шаг, поскольку параграф «не отражает всеобъемлюще все кризисы и конфликты».

Республика Армения воздерживается от следующего параграфа, <...> поскольку этот параграф не отражает все конфликты и кризисы всесторонне и всеобъемлюще и не затрагивает факт актов агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, — говорится в заявлении.

Согласно этому пункту итоговой декларации, страны-участницы саммита осудили «гуманитарные последствия» российской спецоперации на Украине, потребовав, чтобы «РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины и прекратила боевые действия». Также они выступили за привлечение к ответственности за «самые серьезные преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины».

Всего декларацию поддержали 73 страны. Пленарное заседание второго «саммита за демократию» проходило в режиме видео-конференц-связи.

Впервые «саммит за демократию» в дистанционном формате прошел в 2021 году. Тогда на встречу не были приглашены Китай, Россия, Венгрия и Турция.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерным намерение Вашингтона провести «Саммит за демократию». Дипломат заявила, что такие мероприятия Соединенных Штатов являются неоколониальной политикой в отношении западных коллег, а репутация Вашингтона в вопросах защиты демократических свобод не вызывает доверия.