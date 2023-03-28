В МИД РФ отреагировали на идею США провести «саммит за демократию» Захарова: «саммиты за демократию» — это неоколониальная практика во внешней политике США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерным намерение Вашингтона провести «саммит за демократию». Дипломат заявила, что такие мероприятия США являются неоколониальной политикой в отношении западных коллег, а репутация Соединенных Штатов Америки в вопросах защиты демократических свобод не вызывает доверия, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Полагаем верхом лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в общемировом масштабе в условиях, когда их репутацию в этой сфере даже сомнительной не назовешь: она полностью разрушена. <...> Так называемые саммиты за демократию — это явное проявление неоколониальных практик во внешней политике США, — говорится в официальном комментарии представителя МИД.

По словам Захаровой, за шагами по организации таких мероприятий стоит стремление обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Они направлены в первую очередь против Китая и России, которые представляются в этом дискурсе автократиями, отметила дипломат.

Одновременно речь идет об оформлении идеологической платформы для борьбы с теми, на кого американская политэлита пытается навесить ярлык «автократий». Это в первую очередь Россия и Китай. Под лозунгом противодействия «автократическим режимам» Вашингтон пытается консолидировать западное сообщество и подтянуть сторонников и попутчиков из-за его пределов, — пишет Захарова.

Дипломат заключила, что МИД России выступает против попыток США читать нотации о демократии и называет эти сентенции попыткой сделать представления прогнивших неолиберальных элит единственной мерой вещей.

Международный «саммит за демократию» состоится в США 28–30 марта. Впервые в дистанционном формате он прошел в 2021 году. Тогда на встречу не были приглашены Китай, Россия, Венгрия и Турция.

Ранее Захарова заявила, что Россия не может приступить к работе над китайским мирным планом по урегулированию конфликта на Украине, поскольку Киев и Запад уже отказались от его принятия. Она назвала такую реакцию неуважением по отношению к китайским партнерам.