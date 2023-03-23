Захарова объяснила невозможность работы над китайским мирным планом

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Проработка китайского плана по мирному урегулированию украинского конфликта невозможна, потому что со стороны Запада уже последовал отказ в соучастии в этой работе, заявила представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Этот жест со стороны Европы и США она оценила как неуважение по отношению к китайским партнерам.

Та сторона отказалась бесповоротно, не оставляя никаких возможностей для обсуждения, проявляя, на мой взгляд, чудовищное неуважение в отношении Китая и тех китайских партнеров, которые работали над этим документом, — заявила Захарова.

Диппредставитель обвинила западные страны в недипломатическом обращении с этим предложением.

Вы посмотрите, в какой хамской манере был поднят на смех и был просто подвергнут остракизму китайский план западниками: политологами, журналистами, главы внешнеполитических ведомств, главы государств. С каким-то черным рынком я бы это сравнила: галдели, кричали, обзывались, хихикали, гоготали и уничижительно относились к этим предложениям, — заключила представитель МИД России.

Ранее Мария Захарова заявила, что выдача ордера на арест президента России Владимира Путина Международным уголовным судом не может как-либо повлиять на работу российской делегации в ООН. Он повторила, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, а его действия по отношению к гражданам РФ юридически ничтожны.