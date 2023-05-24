Армения обсуждает с Россией и США вопрос строительства новой АЭС

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Армения одновременно ведет переговоры с Россией и США, а также с другими странами о строительстве новой атомной электростанции, заявил на заседании парламента глава армянского кабмина Никол Пашинян. Он подчеркнул, что Ереван рассмотрит более выгодные для страны варианты в этом вопросе. Пашинян добавил, что в скором времени армянская делегация в США ознакомится с потенциалом модульных реакторов, американские ядерные реакторы, по его словам, дадут возможность возводить модули мощностью до 300 мегаватт, постепенно наращивая возможности.

В наш план входит вопрос развития ядерного потенциала Армении, и вы знаете, что у нашей существующей атомной электростанции есть срок эксплуатации. И сейчас мы ведем очень активные переговоры с несколькими партнерами по строительству новой АЭС. Мы ведем такие переговоры с Россией, США и третьими странами, — сказал армянский премьер.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что США хотят построить в Армении и других странах региона малые ядерные реакторы с целью ограничить возможности конкурентов в секторе атомной энергетики. По его словам, главным конкурентом в этой сфере для Вашингтона является Россия.

Координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги в свою очередь заявила, что Вашингтон таким образом добивается укрепления энергетической независимости этих стран от России и Китая.