Армения договорилась о стратегическом партнерстве с одной из стран Европы Ереван и Лондон договорились о стратегическом партнерстве

Ереван и Лондон договорились о стратегическом партнерстве, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пресс-служба МИД Армении. Замглавы армянского министерства иностранных дел Ваан Костанян и британский госминистр по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути во время встречи обсудили укрепление сотрудничества двух стран в области безопасности, в частности, обмен военными атташе и противодействие киберугрозам.

Стороны договорились о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства, — говорится в сообщении.

Ранее Армения и США третий год подряд провели совместные военные учения Eagle Partner 2025. Армянское Минобороны пояснило, что маневры, которые проходили с 12 по 20 августа, предусматривали «подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации». Это уже третьи подобные учения — предыдущие проводились в 2023 и 2024 годах.

До этого стало известно, что Грузия и НАТО в рамках учений Agile Spirit 2025 отработали полевые и командно-штабные маневры. Военные мероприятия начались 25 июля, в них участвует ряд стран Европы и США.