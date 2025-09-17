Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 19:05

Опасная привычка, которая незаметно разрушает брак: многие делают это каждый день

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одна из самых разрушительных привычек в браке — это привычка критиковать личность партнера вместо обсуждения конкретных поступков. Постоянная критика характера, а не действий создает в отношениях атмосферу неприятия и неуважения. Эта модель поведения постепенно разрушает эмоциональную связь между партнерами и приводит к отдалению.

Различия между конструктивной жалобой и разрушительной критикой фундаментальны. Жалоба касается конкретного действия: «Я расстроена, что ты не помыл посуду». Критика атакует личность: «Ты всегда такой невнимательный и безответственный». Такие обобщения с использованием слов «всегда», «никогда», «опять» заставляют партнера защищаться и чувствовать себя непринятым. Постоянная критика активирует в мозгу реакцию «бей или беги», повышает уровень стресса и блокирует продуктивный диалог. Со временем это приводит к эмоциональному отдалению и накоплению обид. Противопоставить этой привычке можно практику выражения чувств через «я-сообщения» и фокусировку на конкретных ситуациях, а не на личности партнера.

Ранее также сообщалось о способах справиться с депрессией. Вот несколько простых советов, которые могут улучшить ваше самочувствие.

ссоры
партнеры
отношения
психология
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.