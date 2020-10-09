Алиев заявил, что говорить о миротворцах в Карабахе ещё рано

https://static.news.ru/photo/521a02b0-0a76-11eb-a210-fa163e074e61_660.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Piero Tenagli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока рано говорить о появлении миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, сначала захваченные земли должны быть освобождены и на них должны вернуться азербайджанцы.

Алиев подчеркнул, что пункт о миротворцах содержится в документе по урегулированию конфликта, подготовленном Минской группой ОБСЕ

Это в рамках соглашения. Если оно будет подписано обеими сторонами, то обе стороны будут выбирать, кто будет этими миротворцами, — отметил президент Азербайджана в интервью Sky News.

Алиев добавил, что пока стороны конфликта не достигли той точки, чтобы обсуждать вопрос о миротворцах должным образом, ещё слишком рано.

Так что мы не против. Однако мы не находимся в активной фазе переговоров по этому пункту, — указал президент Азербайджана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.