Алиев заявил, что договорённости по Карабаху предполагают вывод сил Армении

https://static.news.ru/photo/803cf98a-0ba8-11eb-a296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armenian Defense Ministry/Global Look Press

Договорённости Азербайджана и Армении предполагают вывод армянских сил из Нагорного Карабаха, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

По его словам, в рамках прошедших консультаций Азербайджан не пошёл на то, чтобы требовать за столом переговоров полной капитуляции.

Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим... Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано. Но это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории, — подчеркнул он.

Алиев утончил, что в заявлении присутствует ссылка на субстантивные переговоры, то есть на базовые принципы, где всё конкретно написано, «когда освобождается пять районов, когда освобождается ещё два», передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев раскритиковал призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать независимость Нагорного Карабаха, обращённый к мировому сообществу.

В результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.