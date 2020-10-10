Алиев уличил армянское руководство в неадекватности

https://static.news.ru/photo/8e08ea84-0ba7-11eb-a186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать независимость Нагорного Карабаха, обращённый к мировому сообществу.

Между Баку и ЕС существует соглашения, в которых чётко указывается, что Брюссель уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, сказал Алиев в интервью телеканалу РБК. Одно из таких соглашений было парафировано два года назад. Президент добавил, что семь государств Евросоюза заключили договоры о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном и все они признают нерушимость границ страны.

По словам Алиева, призыв Пашиняна говорит о неадекватности армянского руководства.

Требовать признания Нагорного Карабаха может человек, совершенно далекий от политики и каких-то знаний в международной сфере. Вот до чего они дошли, - подчеркнул президент Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

В результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, передавал NEWS.ru.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.