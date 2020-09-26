Алиев провёл заседание Совбеза Азербайджана из-за обострения в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2c1b90f2-00ac-11eb-a98d-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Азербайджанский президент Ильхам Алиев собрал Совет безопасности страны на экстренное заседание.

На встрече обсуждалась «провокация Вооружённых сил Армении вдоль всей линии соприкосновения» в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении на официальном сайте главы Азербайджана.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В Баку заявили, что армия Азербайджана полностью укомплектована, и мобилизацию объявлять не стали.

Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, передавал NEWS.ru.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам без предварительных условий.