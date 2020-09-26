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Алиев провёл заседание Совбеза Азербайджана из-за обострения в Карабахе

13:14, 27 сентября 2020 39
Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az

Азербайджанский президент Ильхам Алиев собрал Совет безопасности страны на экстренное заседание.

На встрече обсуждалась «провокация Вооружённых сил Армении вдоль всей линии соприкосновения» в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении на официальном сайте главы Азербайджана.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В Баку заявили, что армия Азербайджана полностью укомплектована, и мобилизацию объявлять не стали.

Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, передавал NEWS.ru.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам без предварительных условий.

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