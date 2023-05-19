Алиев назвал стремительное вооружение Армении угрозой для Южного Кавказа

Фото: president.az

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индии в Азербайджане

Армения вооружается ускоренными темпами, что создает новые угрозы для Южного Кавказа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла Индии в Баку Сридхарана Мадхусудханана. Как сообщается на сайте президента, он указал на то, что в Ереване «поднимают голову реваншистские силы» и продолжаются территориальные претензии.

Если Армения на самом деле хочет мира с Азербайджаном, то почему она закупает вооружения на сотни миллионов долларов? Такая политика Армении может привести к новым угрозам для региона, — сказал Алиев.

В сентябре прошлого года The Economic Times сообщила, что Индия отправит Еревану партию оружия и боеприпасов. Ожидалась, что стоимость поставки составит 20 млрд рупий ($244,7 млн).

Тогда председатель постоянной комиссии парламента Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян заявил, что Ереван ищет, где купить вооружение. По его словам, в число предполагаемых стран-партнеров входит Индия.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян сообщил, что в Москве 25 мая пройдет трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Он уточнил, что соответствующее предложение поступило от российской стороны и Ереван его принял.