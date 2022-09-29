Депутат парламента Армении: страна ищет, где купить вооружение

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Армения ищет, где купить вооружение, заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», в число этих стран входит Индия.

Мы ищем оружие во всех странах, вооружение которых необходимо нашему оборонному ведомству. В числе этих стран есть и Индия, — сказал Кочарян.

Поводом для заявления стала публикация индийского издания The Economic Times, согласно которой Индия получила крупный экспортный заказ на поставку вооружения в Армению. Там сообщалось, что в ближайшие месяцы в Армению будет поставлено оружие почти на $245 млн.

Кочарян также отказался называть страну-союзника Армении, которая не выполняет обязательства по поставке вооружения республике, о чем заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он добавил, что Армения ожидает от ОДКБ «более действенного вовлечения» в вопросе реализации приграничного мира с Азербайджаном.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан препятствует начавшейся реформе вооруженных сил Армении. По его словам, Баку пытается сделать так, чтобы оружие и боеприпасы не поставлялись в Армению. Пашинян упомянул о случаях, когда страна заплатила сотни миллионов долларов, однако обязательства по поставкам вооружения не были выполнены, в том числе союзниками.