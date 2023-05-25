Алиев ответил на обвинения Пашиняна в блокировке Лачинского коридора

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в ходе выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, что Лачинской дороги не существует. По его словам, есть Лачинский коридор, который сейчас, по его мнению, закрыт. Азербайджанский лидер в ответ подчеркнул, что дорога Лачин — Ханкенди открыта, на границе стран установлен погранично-пропускной пункт в соответствии с международными нормами, через который жители Карабаха свободно перемещаются в сторону Армении.

Что касается дороги Лачин — Ханкенди, то она открыта. На границе между Арменией и Азербайджаном, которую вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот пограничный пункт находится в 20 м от поста российского миротворческого контингента. На сегодняшний день через этот пограничный пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении — никаких препятствий нет, — сказал Алиев.

В свою очередь, премьер Армении заявил, что, согласно принятому в ноябре 2020 года трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана, Лачинской коридор должен быть под контролем российских миротворческих сил.

То, что там творится, — прямое нарушение международного заявления, — отметил премьер, добавив, что «коридор незаконно заблокирован в присутствии российских миротворцев».

Кроме того, Пашинян сообщил, что «Зангезурский коридор» в последние годы является термином, выражающим территориальные претензии к Еревану. Он подчеркнул, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана речь шла только о Лачинском коридоре, который связывает Армению с Карабахом. В ответ Алиев сообщил, что в его словах нет никаких территориальных претензий, а данная фраза принята в международной практике.

По словам президента Азербайджана, Баку инициировал создание Зангезурского коридора, этот шаг поддержала Россия. Пашинян со своей стороны подчеркнул, что впервые слышит о том, что Москва поддерживает эту инициативу.

В дискуссию Алиева и Пашиняна вмешался президент РФ Владимир Путин, который заявил, что по вопросу территориальной целостности есть общие договоренности.

У нас будет возможность сейчас, как мы договаривались, в трехстороннем формате обо всем спокойно в деловом ключе поговорить и, я надеюсь, достичь каких-то договоренностей, которые выведут на путь конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом. Хочу вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы — все абсолютно, — сказал Путин.

23 апреля пограничная служба Азербайджана установила контрольно-пропускной пункт на армяно-азербайджанской границе в начале дороги Лачин — Ханкенди. Таким образом Баку рассчитывает предотвратить незаконную переброску живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения из Армении в Карабах.