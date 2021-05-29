Адвокат рассказал, когда Сапеге предъявят обвинения

https://static.news.ru/photo/7dc1b19e-c1da-11eb-acc1-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: sapega_sofia_/instagram.com

Белорусские силовики предъявят обвинение гражданке России Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, в понедельник, 31 мая. Об этом в разговоре с журналистами сообщил адвокат девушки Александр Филанович. Его слова передаёт ТАСС.

По словам юриста, обвинение россиянке предъявят 31 мая после обеда.

Также в этот день будет повторно рассмотрена жалоба на задержание Сапеги, — подчеркнул Филанович.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержанной в Минске Сапеги. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, властям небезразлична судьба россиянки. При этом он добавил, что информация о наличии у Сапеги вида на жительство в Белоруссии подтвердилась. По его словам, президент считает, что всё должно проходить в рамках закона. Другие подробности политик отказался раскрыть.