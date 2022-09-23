«А если не будет?»: Лукашенко о перспективах мобилизации в Белоруссии Лукашенко заявил, что мобилизации в Белоруссии не будет

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, слухи о мобилизации дают внешние источники, которые пытаются «уцепиться хоть за что-то, чтобы создать ситуацию», передает Telegram-канал «Пул Первого».

Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… А если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье, — заверил Лукашенко.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии необходимости мобилизации в республике. Он отметил, что страна выполняет поставленные цели по обороне.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в военной операции на Украине, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.