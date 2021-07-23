Звезда «Сватов-7» намекнула на продолжение сериала

Актриса Инна Королёва, сыгравшая в сериале «Сваты» роль Марии Ковалёвой, дочери Ивана Будько, намекнула на продолжение проекта после седьмого сезона. По её словам, сериал прежде часто закрывался, но затем продолжался снова. Будут ли снимать «Сватов-8», звезда рассказала в беседе с NEWS.ru.

После седьмого сезона мы опять попрощались, а я уже в это не верю! Я очень хочу надеяться, что всё ещё будет, — поделилась артистка.

Съёмки последнего сезона «Сватов» завершились в Грузии 20 июля. Об этом режиссёр Андрей Яковлев заявил в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram. В последний съёмочный день многие актёры расплакались , в том числе и Татьяна Кравченко.

Седьмой сезон станет финальным для «Сватов» и соберёт на экране всех постоянных героев, в том числе Людмилу Артемьеву и Николая Добрынина, а также новых персонажей. По словам Инны Королёвой, сезон выйдет осенью, а финал станет «душераздирающим».

Новыми героями сериала станут Виктор Добронравов (сын Фёдора Добронравова) и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе, исполнивший роль князя. Его привлечение к участию в проекте было раскритиковано некоторыми зрителями сериала ещё до премьеры.