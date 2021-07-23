Звезда «Сватов-7» намекнула на продолжение сериала

Актриса Инна Королёва, сыгравшая в сериале «Сваты» роль Марии Ковалёвой, дочери Ивана Будько, намекнула на продолжение проекта после седьмого сезона. По её словам, сериал прежде часто закрывался, но затем продолжался снова. Будут ли снимать «Сватов-8», звезда рассказала в беседе с NEWS.ru.
После седьмого сезона мы опять попрощались, а я уже в это не верю! Я очень хочу надеяться, что всё ещё будет, — поделилась артистка.
Съёмки последнего сезона «Сватов» завершились в Грузии 20 июля. Об этом режиссёр Андрей Яковлев
Седьмой сезон станет финальным для «Сватов» и
Новыми героями сериала станут Виктор Добронравов (сын Фёдора Добронравова) и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе, исполнивший роль князя. Его привлечение к участию в проекте было раскритиковано некоторыми зрителями сериала ещё до премьеры.