«Дочь Будько» рассказала об участии Артемьевой и Добрынина в «Сватах-7»

Актриса Инна Королёва, сыгравшая в сериале «Сваты» дочь Ивана Будько Марию Ковалёву, рассказала об участии в седьмом сезоне Людмилы Артемьевой и Николая Добрынина. Артисты вернутся к ролям Ольги Ковалёвой и Митяя, поделилась Королёва в беседе с NEWS.ru.

Они никуда не исчезли, всё в порядке, — объяснила актриса.

Ранее Артемьева, игравшая в предыдущих сезонах Ольгу Ковалёву, ответила на вопрос о своём участии в «Сватах-7». В видеоролике на своей странице в Instagram она сказала, что не снимается в проекте, поскольку её «не приглашают».

Об уходе Артемьевой из сериала сообщалось в марте 2020 года. С таким заявлением выступила ее коллега по проекту Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.

В финальных сериях «Сватов» зрители вновь увидят постоянных героев сериала, а также познакомятся с новыми персонажами. В сезоне появится Виктор Добронравов в роли молодого Ивана Будько, уже снимавшийся в проекте в качестве милиционера. Также известно об участии в «Сватах-7» актёра Вахтанга Кикабидзе в образе грузинского князя, что стало причиной неоднозначной реакции части российских зрителей.