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«Дочь Будько» рассказала об участии Артемьевой и Добрынина в «Сватах-7»

11:40, 23 июля 2021
Людмила Артемьева Людмила Артемьева Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Актриса Инна Королёва, сыгравшая в сериале «Сваты» дочь Ивана Будько Марию Ковалёву, рассказала об участии в седьмом сезоне Людмилы Артемьевой и Николая Добрынина. Артисты вернутся к ролям Ольги Ковалёвой и Митяя, поделилась Королёва в беседе с NEWS.ru.

Они никуда не исчезли, всё в порядке, — объяснила актриса.

Ранее Артемьева, игравшая в предыдущих сезонах Ольгу Ковалёву, ответила на вопрос о своём участии в «Сватах-7». В видеоролике на своей странице в Instagram она сказала, что не снимается в проекте, поскольку её «не приглашают».

Об уходе Артемьевой из сериала сообщалось в марте 2020 года. С таким заявлением выступила ее коллега по проекту Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.

В финальных сериях «Сватов» зрители вновь увидят постоянных героев сериала, а также познакомятся с новыми персонажами. В сезоне появится Виктор Добронравов в роли молодого Ивана Будько, уже снимавшийся в проекте в качестве милиционера. Также известно об участии в «Сватах-7» актёра Вахтанга Кикабидзе в образе грузинского князя, что стало причиной неоднозначной реакции части российских зрителей.

Съёмки «Сватов-7» этим летом возобновились в Грузии, завершившись 20 июля. Режиссёр проекта Андрей Яковлев разместил на своей странице в Instagram видео, где он поздравляет актёров с окончанием работы над сериалом. На ещё одной записи, появившейся в Сети, видно, как Татьяна Кравченко расплакалась.

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