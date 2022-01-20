Звезда «Хрустального» объяснила, почему считает хорошие ужастики драмой

Хорошие фильмы ужасов — это всегда драма, потому что монстр может быть олицетворением личных страхов, например, женщины, которая боится, что возлюбленный её бросит, заявила актриса Екатерина Соколова-Жубер. Она подчеркнула, что хотела бы сыграть жертву и монстра в одном лице в хорошем фильме ужасов, пишут argumenti.ru.

Я бы хотела исполнить роль в хорошем фильме ужасов, потому что это всегда — драма. В чистом виде. Есть некий монстр, а в чистой драме монстром будет, например, мужчина, женщина которого боится, что он её бросит. Поэтому героиня борется сама с собой, внутри себя. А в фильме ужасов монстр — это олицетворение страха и всего лишь визуализирован. В большинстве своём — не очень качественно. Но в достойных проектах бывает так, что мы даже не видим монстра, только то, что скрыто — в темноте, в тени, в соседней комнате. И это пугает, — аргументировала свою точку зрения Соколова-Жубер.

Она добавила, что раньше могла «запоем» смотреть фильмы ужасов, чтобы «пощекотать нервишки». Однако в последнее время актрисе становится действительно страшно при просмотре подобного кино, поэтому Соколова-Жубер вынуждена периодически закрывать глаза или разговаривать, чтобы снять нервное напряжение.

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