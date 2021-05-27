Зрители заметили грубую ошибку в «Армии мертвецов» Зака Снайдера

https://static.news.ru/photo/e4d3a212-bec8-11eb-a30e-96000091f725_660.jpg Фото: The Stone Quarry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новое творение американского режиссёра Зака Снайдера «Армия мертвецов» уличили в грубой ошибке — один из юзеров заметил в некоторых сценах битые пиксели, о чём сразу написал на своей странице в Twitter. Премьера хоррор-боевика состоялась на сервисе Netflix в середине мая.

Армия мёртвых пикселей. <...> Серьёзно, почему они не исправили это? <...> Дорогой Netflix, пришлите мне, пожалуйста, финальную версию. Я буду убирать брак за достойную плату, — написал под скриншотом пользователь Paul Doherty.

Army of the Dead Pixel pic.twitter.com/H14f40CHdB — Paul Doherty (@thepauldoherty) May 24, 2021

Зрители предполагают, что в нечёткой картинке виновата неисправная техника, на которой они смотрели картину. Но позже выяснилось, что проблемы, скорее всего, связаны с «неисправным датчиком» одной из камер, использованной оператором Зака Снайдера.

Особенно чётко ошибки видны в двух эпизодах: когда персонаж Дэйва Батисты обсуждал ограбление с напарником и где герой Маттиаса Швайгхефера попытался взломать сейф.

«Армия мёртвых» — очень смешной фильм. Но мне стало ещё веселее, когда я понял, что проблема битых пикселей не в моём телевизоре, — отметил юзер с ником keithkrebs в Twitter.

В «Армии мертвецов» сюжет разворачивается во время зомби-апокалипсиса. На фоне тотального хаоса наёмники собираются дерзко ограбить хранилище казино в Лас-Вегасе и унести $200 млн.

Ранее сообщалось, что создатель экранизации комиксов DC «Лига справедливости» Зак Снайдер хотел сотрудничать со студией Lucasfilm. Режиссёр думал снять «Звёздные войны», однако проект так и не запустили в производство, рассказал он в подкасте для Happy Sad Confused. Снайдер даже занимался написанием сценария придуманного им спин-оффа. Несмотря на большое желание снять кино в рамках вселенной, осуществить задуманное Снайдеру не удалось.