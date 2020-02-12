Умерла актриса из Южной Кореи по имени Го Су Юнг. Ей было 24 года.
О кончине артистки
Несколько дней назад Го Су Юнг попрощалась с этим миром и стала одной из ярких звёзд на небе, — говорится в сообщении.
Похороны артистки прошли 9 февраля, но о прощании с ней стало известно только сейчас.
Актриса стала известна после ролей в фэнтези-сериале «Гоблин» и триллере «Лжесвидетельство Соломона». Кроме того, она
Как писал NEWS.ru, американка Рене Зеллвегер одержала победу на кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Джуди».
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