https://static.news.ru/photo/37b8b8b2-4da7-11ea-9ba1-fa163e074e61_660.jpg Го Су Юнг Фото: storyjcompany/instagram.com

Умерла актриса из Южной Кореи по имени Го Су Юнг. Ей было 24 года.

О кончине артистки рассказали представители пиар-компании Story J Company в Instargam. О причинах смерти в настоящее время не сообщается.

Несколько дней назад Го Су Юнг попрощалась с этим миром и стала одной из ярких звёзд на небе, — говорится в сообщении.

Похороны артистки прошли 9 февраля, но о прощании с ней стало известно только сейчас.

Актриса стала известна после ролей в фэнтези-сериале «Гоблин» и триллере «Лжесвидетельство Соломона». Кроме того, она снялась в клипе группы BTS на песню With Seoul.

Как писал NEWS.ru, американка Рене Зеллвегер одержала победу на кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Джуди».