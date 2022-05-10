«Я бы хотел не перестать верить в чудо»: премьера сказки «Тайна амулета»

В Москве прошла премьера фильма «Тайна амулета» / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

В непростые времена режиссёр Елена Бычкова представляет новую семейную киноленту — «Тайна амулета». Фильм, повествующий историю о трёх молодых людях, которым вернули их детские образы, дабы те могли найти путь к своим мечтам, перенесёт зрителей в атмосферу славянского фольклора, вшитого в реалии современные общества.

Роли исполнили как актёры старшего поколения (Александр Пацевич, Роман Коваль, Евгений Зарубин, Алексей Трофимов, Анастасия Уколова), так и юные дарования в лице Макара Пусторамова, Дмитрия Мигунова и Вероники Дёминой.

Всероссийская премьера назначена на 12 мая. Как прошёл первый показ — в фотоматериале NEWS.ru.