В непростые времена режиссёр Елена Бычкова представляет новую семейную киноленту — «Тайна амулета». Фильм, повествующий историю о трёх молодых людях, которым вернули их детские образы, дабы те могли найти путь к своим мечтам, перенесёт зрителей в атмосферу славянского фольклора, вшитого в реалии современные общества.

Роли исполнили как актёры старшего поколения (Александр Пацевич, Роман Коваль, Евгений Зарубин, Алексей Трофимов, Анастасия Уколова), так и юные дарования в лице Макара Пусторамова, Дмитрия Мигунова и Вероники Дёминой.

Всероссийская премьера назначена на 12 мая. Как прошёл первый показ — в фотоматериале NEWS.ru.

Елена Борщева с детьми
Ирина Дёмина с дочерью
Анна Чехова
Владимир Мазур
DJ Twins
Режиссёр Елена Бычкова
В Москве прошла премьера фильма «Тайна амулета»
Владимир Лёвкин с семьей
Блогер Саша Артёмова
Тиктокеры с Рублёвка
В Москве прошла премьера фильма «Тайна амулета»