С 26 мая в российский прокат выходит военно-патриотический фильм Антона Сиверса и Рауфа Кубаева «Аманат», основанный на реальных событиях. Накануне в Москве состоялась светская премьера картины с участием актёров и политиков. В частности, первыми зрителями фильма «Аманат» стали глава Республики Дагестан Сергей Меликов и депутат Госдумы Сутлан Хамзаев.
Слоган драмы — «Враги, ставшие друзьями. Народы, ставшие братьями». В центре сюжета — история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», фильм «Аманат», по словам создателей, — это попытка ответить на вопрос, был ли он заложником большой политики или большой любви. Сам герой говорит о себе в картине так: «Я борец, мусульманин и русский офицер».
Роль императора Николая I исполнил народный артист России Андрей Соколов, Джамалутдина сыграл Амин Хуратов, Лизу Оленину — Варвара Комарова. Также в фильме снялись Екатерина Гусева и Даниил Страхов.
Фото премьеры фильма «Аманат» — в галерее NEWS.ru.
Руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Продюсер, сценарист Шамиль Джафаров (слева направо)