«Я борец, мусульманин и русский офицер»: фильм «Аманат» выходит в прокат

Премьера фильма «Аманат» / Фото Артем Соболев/NEWS.ru

С 26 мая в российский прокат выходит военно-патриотический фильм Антона Сиверса и Рауфа Кубаева «Аманат», основанный на реальных событиях. Накануне в Москве состоялась светская премьера картины с участием актёров и политиков. В частности, первыми зрителями фильма «Аманат» стали глава Республики Дагестан Сергей Меликов и депутат Госдумы Сутлан Хамзаев.

Слоган драмы — «Враги, ставшие друзьями. Народы, ставшие братьями». В центре сюжета — история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», фильм «Аманат», по словам создателей, — это попытка ответить на вопрос, был ли он заложником большой политики или большой любви. Сам герой говорит о себе в картине так: «Я борец, мусульманин и русский офицер».

Роль императора Николая I исполнил народный артист России Андрей Соколов, Джамалутдина сыграл Амин Хуратов, Лизу Оленину — Варвара Комарова. Также в фильме снялись Екатерина Гусева и Даниил Страхов.

Фото премьеры фильма «Аманат» — в галерее NEWS.ru.