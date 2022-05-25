С 26 мая в российский прокат выходит военно-патриотический фильм Антона Сиверса и Рауфа Кубаева «Аманат», основанный на реальных событиях. Накануне в Москве состоялась светская премьера картины с участием актёров и политиков. В частности, первыми зрителями фильма «Аманат» стали глава Республики Дагестан Сергей Меликов и депутат Госдумы Сутлан Хамзаев.

Слоган драмы — «Враги, ставшие друзьями. Народы, ставшие братьями». В центре сюжета — история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», фильм «Аманат», по словам создателей, — это попытка ответить на вопрос, был ли он заложником большой политики или большой любви. Сам герой говорит о себе в картине так: «Я борец, мусульманин и русский офицер».

Роль императора Николая I исполнил народный артист России Андрей Соколов, Джамалутдина сыграл Амин Хуратов, Лизу Оленину — Варвара Комарова. Также в фильме снялись Екатерина Гусева и Даниил Страхов.

Фото премьеры фильма «Аманат» — в галерее NEWS.ru.

Актер Игорь Жижикин

Актер Игорь Жижикин

Писатель Александр Цыпкин, продюсер, сценарист Шамиль Джафаров и актриса Ольга Кабо

Писатель Александр Цыпкин, продюсер, сценарист Шамиль Джафаров и актриса Ольга Кабо

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев

Актер Дмитрий Соломыкин со спутницей

Актер Дмитрий Соломыкин со спутницей

Фигуристка Анастасия Гребенкина

Фигуристка Анастасия Гребенкина

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Продюсер, сценарист Шамиль Джафаров (слева направо)

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Продюсер, сценарист Шамиль Джафаров (слева направо)

Актриса Екатерина Гусева

Актриса Екатерина Гусева

Продюсер, сценарист Шамиль Джафаров

Продюсер, сценарист Шамиль Джафаров

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Актер Андрей Соколов. Режиссеры Антон Сиверс, Рауф Кубаев. Продюсер, сценарист Шамиль Джафаров

Актер Андрей Соколов. Режиссеры Антон Сиверс, Рауф Кубаев. Продюсер, сценарист Шамиль Джафаров

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Премьера фильма «Аманат»

Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов