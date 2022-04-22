Александр Домогаров вернулся в театр Моссовета после скандала с худруком

Народный артист России Александр Домогаров не подавал заявление об увольнении из театра им. Моссовета и продолжает играть в его спектаклях, сообщил NEWS.ru художественный руководитель, режиссёр Евгений Марчелли, которого актёр ранее обвинил в «развале» учреждения. Марчелли объяснил, что после скандала Домогаров брал отпуск, а затем вернулся на сцену.

От Александра Юрьевича никаких заявлений [на увольнение] не поступало. Он уходил в отпуск на некоторое время, сейчас вернулся. Спектакли с его участием продолжаются, — рассказал Евгений Марчелли.

Один из ближайших спектаклей с участием Александра Домогарова пройдёт уже 3 мая: в постановке «Ричард III» актёр исполняет главную роль.

В беседе с NEWS.ru худрук также впервые прокомментировал выпады в свой адрес. По словам Евгения Марчелли, о критике со стороны Домогарова он «слышал отдалённо и не вникал». Он признался, что с момента своего назначения на должность худрука театра им. Моссовета 8 сентября 2020 года общался с Александром Домогаровым «один или два раза».

Один раз после спектакля зашёл поздравить его в гримёрку. И один раз мы разговаривали при знакомстве. Не было ни повода [остаться недовольными друг другом]. С моей стороны никаких разногласий (с Александром Домогаровым. — NEWS.ru) не было. Он также никаких претензий мне лично не высказывал. Артисты все со сложным характером. Ну а что делать — это часть нашей жизни, часть профессии, — объяснил Евгений Марчелли.

Два месяца назад Домогаров обвинил Евгения Марчелли в «развале» театра им. Моссовета: артист заявил, что «театр убит за полтора года». Также актёр признался, что «хочет крови» и «с наслаждением» будет наблюдать за «моральной гибелью режиссёра, когда его уберут с поста». Домогаров отметил, что посмотрел три премьеры — «Восемь любящих женщин», «Жестокие игры», «Мама» — и увидел, как «сцена не принимает» актрису Ольгу Остроумову, а Екатерина Гусева, по словам Домогарова, «ложится на диван» и «онанирует с маской».

Ранее народный артист России, режиссёр Малого театра Андрей Житинкин, много лет проработавший вместе с Домогаровым, призвал руководство театра им. Моссовета пересмотреть кадровую политику и найти общий язык с такими звёздами, как Александр Домогаров и Виктор Сухоруков, который уволился из учреждения в связи с тем, что «не посчитал лидером нового руководителя».