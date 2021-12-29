«Конкурентов сожрали, преемников нет»: Михалков сохранил власть в СК

В декабре 1997 года, ровно 24 года назад, народный артист РСФСР Никита Михалков впервые стал председателем Союза кинематографистов РФ. На днях его в седьмой раз переизбрали главой СК на новый четырёхлетний срок. Это событие вызвало противоречивую реакцию у сторонников и противников кинорежиссёра. Одни заявили, что Михалков «приносит много пользы», другие парировали, что «при Михалкове СК гниёт». Как и зачем 76-летний Никита Михалков почти четверть века сохраняет в Союзе власть, почему его единственного соперника на выборах главы СК считают «фиктивным кандидатом» и есть ли у него преемник, выяснил NEWS.ru.

Раньше давали бесплатные путёвки и жилплощадь. А что сейчас

«Союз кинематографистов» — общественная организация, объединяющая порядка пяти тысяч представителей киноиндустрии. Подструктурами Союза являются Гильдии: актёров, режиссёров, кинооператоров, киноведов и кинокритиков и т. д. Согласно Уставу, Союз действует в целях защиты социальных, авторских, смежных и трудовых прав своих членов, оказания помощи в создании и улучшении условий их деятельности, организации фестивалей и пр.

По мнению заслуженного артиста России Бориса Токарева, который является первым вице-президентом Гильдии актёров кино России, «Союз занимается очень многими полезными вещами». Например, поддержкой ветеранов кино.

Меня лично Союз отправил в очень хорошую клинику, где провели полное обследование и лечение. Все расходы оплатил Союз. За свой счёт я бы точно не справился, — рассказал NEWS.ru Борис Токарев.

Он отметил, что Союз кинематографистов СССР обладал большими возможностями для помощи своим членам, чем нынешний СК. Кинематографисты могли бесплатно лечиться в собственной поликлинике, получали привилегии при получении жилплощади — каждый член Союза имел право на дополнительные 20 квадратных метров. На балансе организации находились дома отдыха и санатории, куда членам СК давали бесплатные путёвки. С распадом СССР часть ресурсов потерял и СК РФ. Однако организация, подчеркнул Борис Токарев, «максимально делает что может».

Борис Токарев instagram.com/boristokarev_official

Он затруднился ответить на вопрос о том, есть ли преемник у Никиты Михалкова, и признался, что сегодня не видит альтернативы знаменитому режиссёру на посту председателя СК.

Нет такого лидера, который бы был настолько авторитетен [Никита Михалков], энергичен и мог бы справляться с такой серьёзной и ответственной должностью, — убеждён Борис Токарев.

За кого голосовал на выборах председателя СК сам Михалков

На декабрьских выборах на пост председателя Союза кинематографистов выдвигались две кандидатуры — режиссёр Никита Михалков и 68-летний актёр Виктор Балабанов, известный по ролям в сериалах «Глухарь», «Счастливы вместе» и других. К удивлению собравшихся на съезде, Балабанов в своей предвыборной речи неожиданно заговорил не о кино, а о политике и экономике. Он предложил кинематографистам «лоббировать» закон о распределении доходов от продажи природных ресурсов России между гражданами страны. Коллеги по СК восприняли речь соперника Михалкова неодобрительно, рассказал NEWS.ru сам Виктор Балабанов.

Однако актёр не согласился с тем, что решение политических вопросов не входит в полномочия творческого Союза. По его мнению, «одно вытекает из другого», поскольку «на каждом собрании кинематографисты говорят о тяжёлом положении культуры и кинопроизводства, засилии иностранных фильмов в отечественном прокате, нехватке инвестиций в национальное кино».

Если бы россияне, как граждане Арабских Эмиратов, получали свой процент от продажи природных ресурсов (а это были бы немаленькие деньги), каждый из нас имел бы возможность вкладываться в том числе в кинопроизводство, развивалось бы наше кино. А при нынешней ситуации я как гражданин разве могу куда-либо вложить средства от моей пенсии инвалида второй группы в размере 17 тысяч рублей, которых с трудом хватает на питание и оплату коммунальных услуг? Нет, не могу, — посетовал Виктор Балабанов.

За Балабанова, по его словам, проголосовали «человек пять-шесть». Одним из поддержавших его кандидатуру был сам Никита Михалков. Но актёр усомнился в искренности поступка своего коллеги и более удачливого соперника.

Михалков громко сказал участникам собрания: «Вы представляете, что начнётся, если Балабанов действительно станет председателем СК?» И первым поднял руку, поддерживая мою кандидатуру. Во всём этом я усмотрел некоторую наигранность со стороны уважаемого Никиты Сергеевича, — отметил Виктор Балабанов.

Преемники Михалкова: реальные и потенциальные

Борис Токарев в беседе с NEWS.ru назвал Виктора Балабанова «клоуном». Кинокритик, экс-президент Гильдии кинокритиков и киноведов России Виктор Матизен предположил, что Балабанова могли выдвинуть на выборы в качестве «фиктивного кандидата». Наличие альтернативы на выборах председателя СК, согласно Уставу организации, обязательно. Кроме того, как следует из пункта 5.3.5 Устава, члены правления СК РФ (в состав которого входит и председатель) «могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз». И хотя мало кто может подвергнуть сомнению авторитет и вес фигуры Михалкова в сравнении с другими кандидатами, однажды он всё-таки чуть не потерял власть.

Виктор Балабанов vk.com/victor.balabanov

В декабре 2008 года, на VII съезде СК РФ, его председателем был избран 83-летний кинорежиссёр Марлен Хуциев. Накануне съезда Михалков не стал выдвигаться на пост главы СК, предложив вместо себя своего первого зампреда Михаила Пореченкова, которого считали его преемником. Однако актёр баллотироваться отказался. Впоследствии Никита Михалков объявил съезд, избравший Хуциева, нелигитимным, что подтвердило решение суда. Весной 2009 года Михалков собрал новый съезд и снова стал председателем организации.

По мнению кинокритика Виктора Матизена, есть ряд кинематографистов, которые могли бы стать реальной альтернативой Михалкову, но «эти люди либо не входят в СК, не видя в этом смысла, либо их ушли, сожрали».

Активные люди под разными предлогами были удалены из СК. Меня, например, выгнали за то, что я позволял себе критиковать Никиту Михалкова. Союз превратился в отстойное болото, там совершенно гнилая атмосфера. Занимается [Никита Михалков] тем, что подкармливает пенсионеров, они в ответ платят ему своей преданностью. За эти подачки комфортное большинство будет его поддерживать из последних сил, кричать «Никита, ты наш спаситель!», как орал кто-то на одном из съездов, — высказал мнение Матизен.

Кинокритик назвал имена известных кинематографистов, которые «в теории могли бы заменить Никиту Михалкова»: гендиректор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, актёр и продюсер Игорь Угольников, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, актёр и режиссёр Андрей Соколов.

Но есть нюансы: Карен Шахназаров, например, уже «при троне». Игоря Угольникова в своё время «сожрали», не стерпели. У Соколова авторитета пока маловато. Певцов, судя по тому, что он говорит, идеологически вполне подходит, — объяснил Виктор Матизен.

Он добавил, что пост председателя СК не только означает высокий статус, но и позволяет контролировать финансовые потоки организации.

Членские взносы в СК совсем небольшие, они не являются основным источником доходов. А вот недвижимость имеется приличная — досталась «по наследству» от Союза кинематографистов СССР. И на сдаче её в аренду можно хорошо зарабатывать, — отметил Матизен.

Почему молодые актёры не хотят вступать в Союз кинематографистов Михалкова

Опрошенные NEWS.ru эксперты едины в одном: молодые кинематографисты не спешат вступать в СК. По мнению Бориса Токарева, «всё дело в идеологии».

В 1970-е, например, вступая в Союз кинематографистов СССР (я вступил в 1974-м), ты становился членом элитного клуба. Сегодня у молодых в приоритете деньги. Когда замечаешь (молодым коллегам. — NEWS.ru), что «в старости вам нужна будет поддержка Союза», отмахиваются. Мол, к тому времени сами себе заработаем, да и когда ещё та старость, — рассказал Токарев.

Руководитель Независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис полагает, что «молодёжь поставили в такие условия — каждый за себя, в трудных ситуациях никакой Союз тебя не вытаскивает». Кирис привёл в пример недавнюю историю Наталии Стыцюк — художника кино, работавшую над такими громкими кинопроектами, как сериал «Бедная Настя» с Еленой Кориковой, «Адмиралъ» с Константином Хабенским.

Денис Кирис facebook.com/Кирис-Денис-Александрович

По словам Дениса Кириса, Наталия является членом СК с 2004 года. В 2021 году художница обвинила известную кинокомпанию в том, что та не заплатила ей за работу в проекте около 200 тысяч рублей. Стыцюк пришлось судиться.

Адвоката Наталия нанимала за собственный счёт, в суде билась сама. Я как руководитель профсоюза приезжал поддержать её на заседания. На днях суд вынес решение в пользу Наталии. Но речь сейчас о другом: о том, что реакции и поддержки от СК не было никакой, — обратил внимание руководитель Независимого профсоюза.

Константин Эрнст: киноотрасль кладут на лопатки

По мнению Дениса Кириса, СК РФ должен активнее участвовать в разработке плана развития отечественного кинопроизводства, который бы позволил вывести его на новый качественный уровень.

В середине декабря Михаил Мишустин провёл заседание совета по развитию отечественного кино, где обсуждалась концепция развития кинематографии до 2030 года, проект которой должен быть доработан и передан Минкультом на рассмотрение в правительство в начале 2022 года. Выступавший на заседании гендиректор Первого канала, кинопродюсер Константин Эрнст признался, что сегодня существование киноотрасли возможно только при господдержке. Без это, считает он, «все достижения будут потеряны уже к 2023-му или 2024 году и доля национального кино вернется к 5–7%». В 2021-м году, как рассказал премьер-министр, доля отечественных картин в прокате достигла 30%.

За последнее время в киноотрасли, отметил Эрнст, произошли коренные изменения: основным заказчиком контента стали онлайн-платформы, суммарные вложения которых превысили 50 млрд рублей. Гендиректор Первого канала спрогнозировал, что в 2022 году эта сумма будет ещё больше.

При этом в зрительском кино, от которого непосредственно зависит уровень национального кинематографа, мы запустили в 2021 году в производство, смешно сказать, только семь фильмов, распределив 1 млрд 600 млн рублей. Этот дисбаланс кладёт отрасль на лопатки, — констатировал Эрнст.

В финале заседания премьер сообщил об увеличении финансирования отечественного кино в будущем году до 5,5 млрд рублей. При этом 4 млрд рублей из этой суммы будут направлены в Фонд кино, распределяющий субсидии на производство отечественных фильмов. Одним из постоянных получателей госсредств является студия «ТриТэ», которую возглавляет председатель СК РФ Никита Михалков.

В беседе с NEWS.ru руководитель Независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис подчеркнул, что за рубежом объединения кинематографистов представляют собой «мощнейшие структуры, на государственном уровне лоббирующее интересы всего сообщества, а не отдельных приближённых лиц и групп».